Ан. Миранчук: если будет предложение, как у Головина, с удовольствием уеду

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, что он хочет перебраться в один из европейских чемпионатов.



«Смотрел последний матч „Монако“ – с „ПСЖ“, и Головин забил гол. Считаю, что он поступил правильно, перейдя туда. У него проблемная команда, но он хороший игрок и на этом фоне выделяется. Саша выглядит лучше своих партнёров. И если у меня будет подобное предложение, с удовольствием уеду. Всё зависит от меня.



Мне кажется, по сравнению с прошлым сезоном у меня есть прогресс. Мечтаю сделать новый шаг вперёд. Хочется закрепиться в сборной, проявить себя и наконец-то забить первый гол в официальных матчах. Ещё одна цель — попасть в Лигу чемпионов и закрепиться там, чтобы о нашем клубе заговорили на международной арене. Думаю, если так произойдёт, это принесёт свои плоды, а следующим шагом станет переезд в Европу», — сказал Миранчук в эфире телеканала «Россия 24».



Ан. Миранчук: кто сказал, что «Локомотив» не борется за чемпионство?