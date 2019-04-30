Клопп: «Камп Ноу» — просто стадион, но не храм футбола

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от встречи с «Барселоной» на стадионе «Камп Ноу» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Камп Ноу» — просто стадион. Он довольно большой, но это не храм футбола. Мы должны были когда-то туда приехать. Видели, как тяжело было другим командам, игравшим там, пришла наша очередь. Когда играешь против «Барселоны», ты точно не являешься фаворитом», — цитирует немецкого специалиста DAZN.



Матч «Барселона» – «Ливерпуль» состоится 1 мая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Встречу сине-гранатовых с мерсисайдцами обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистентами главного арбитра станут Марио Дикс и Эрвин Зейнстра. В роли видеопомощника рефери выступит Данни Маккели, его ассистент — Пол ван Букел. В качестве четвёртого рефери выступит Тасос Сидиропулос.