Балай: «Ахмат» постарается добиться победы в матче с «Зенитом»

Нападающий «Ахмата» Беким Балай поделился ожиданиями от встречи 27-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Зенит» — отличная команда, но мы играем дома и постараемся добиться победы. Уверен, матч будет интересным. Да, в этом сезоне мы берём не так много очков в домашних встречах с лидерами, но показываем неплохое качество футбола в этих матчах. Наша команда борется за попадание в Лигу Европы, и мы постараемся набрать максимум очков в оставшихся турах», — цитируют форварда «Известия».

После 26 туров «Зенит» с 57 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. За 4 тура до окончания сезоне питерцы на 8 баллов опережают ближайшего конкурента в лице «Локомотива». Матч «Ахмат» — «Зенит» состоится 4 мая в Грозном.