Часть имущества Неймара заблокирована по делу о неуплате налогов

Бразильская налоговая служба заблокировала часть имущества нападающего «ПСЖ» Неймара, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в 2013-м году при переходе из «Сантоса» в «Барселону», сообщает Folha de S. Paulo.

Семье бразильца предлагают заплатить порядка € 15,7 млн, а также штраф в размере 150%. Сторона Неймара согласна на выплату в € 2,6 млн.

В качестве обеспечительной меры заморожены самолёт 2008 года Cessna Citation 680 стоимостью от $ 4 до 18 млн и вертолёт 2012 года Eurocopter 130 B4 примерно за $ 2 млн.

Отец нападающего встречался с министром экономики Бразилии Пауло Гуэдесом, чтобы уладить проблему, но пока не достиг соглашения

Неймар выступал в «Барселоне» с 2013 по 2017 год. Позже бразильский футболист перешёл в «ПСЖ», где выступает по сей день. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 13 матчах за французский клуб в Лиге 1, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.