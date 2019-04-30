Акинфеев – лауреат премии «Спортивный подвиг года»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал лауреатом премии в номинации «Спортивный подвиг года». Награждение состоялось в рамках ежегодной премии «Армеец года — 2019».

На домашнем чемпионате мира-2018 Акинфеев сыграл за сборную России пять матчей. В матче 1/8 финала с Испанией (1:1; 4:3 — по пенальти) Акинфеев помог команде выйти в четвертьфинал, отбив два одиннадцатиметровых удара в послематчевой серии, причём один из них ногой. Четвертьфинал против Хорватии (2:2; 4:3 — по пенальти) стал для голкипера последней игрой за национальную команду.

За сборную России Акинфеев провёл 111 матчей, в 48 из них оставил ворота сухими. Игорь является бронзовым призёром чемпионата Европы – 2008.

Акинфеев выступает за «армейскую» команду с 2002 года. В нынешнем сезоне 33-летний футболист провёл за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге 26 матчей, в которых пропустил 18 мячей.