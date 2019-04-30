Бубнов: «Спартак» с «Рубином» выглядел столь же безлико, как с «Арсеналом»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал ничейный результат матча «Спартака» с «Рубином» (1:1) в матче 26-го тура РПЛ.

«До перерыва «Спартак» неплохо выглядел в нападении, создал немало моментов. Сказались перестановки Олега Кононова после разгромного поражения в Туле. Главный тренер сдвинул Фернандо чуть ли не на позицию второго форварда, и это решение оправдалось — бразилец забил. Правда, потом Фернандо расположился ближе к привычной средней линии До выхода на замену Ещенко на правом фланге обороны действовал Зобнин, в центре вышел Боккетти. Словом, изменений было немало, какие-то ходы поначалу работали, но в целом, по итогам всей встречи «Спартак» выглядел столь же безлико, как с «Арсеналом».

«Разница в том, что уровень «Рубина» сейчас значительно ниже, чем у прошлого соперника красно-белых. У Курбана Бердыева большие проблемы с составом, особенно с организацией игры в атаке. Тем не менее после перерыва казанцам удалось прибавить — «Спартак» уже не контролировал ход поединка в должной мере — и отыграться благодаря удачной подаче с фланга.

Что касается «Рубина», то команде Бердыева теперь важно не попасть в переходные матчи. В его распоряжении довольно сырой состав и слабое нападение, с которыми в «стыках» придётся несладко, могут возникнуть серьёзные проблемы. Впрочем, думаю, «Рубин» всё-таки сохранит прописку в РПЛ напрямую», — приводит слова Бубнова Sportbox.