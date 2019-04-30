Почеттино: без Месси у всех полуфиналистов ЛЧ были бы равные шансы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

«Если взглянуть на четвертьфинальные матчи, то не назову главных претендентов на победу. Но лично я считаю, что фаворитом является команда, в составе которой есть Лионель Месси, это «Барселона». Без Месси у всех полуфиналистов были бы равные шансы. Он является лучшим в мире, его мотивация — сражаться за Лигу чемпионов. Он на вершине много лет и будет там оставаться, сколько захочет», — цитирует аргентинского специалиста Goal.

В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Ливерпулем», «Тоттенхэм» — с «Аяксом».

Матч «Барселона» – «Ливерпуль» состоится 1 мая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.