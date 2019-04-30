Уборщица выбросила в урну кубок ЛЧ после победы «Милана» в 1994-м году

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани вспомнил курьёзный случай после победы в Лиге чемпионов в 1994-м году.

«В Афинах мы с Капелло сидели допоздна, опустошая бутылки с вином и забыли о кубке. Уже были у лифта, когда заметили трофей в мусорной урне. Вероятно, уборщица его туда положила. Затем вернули кубок в номер, я положил его в постель. На следующее утро сказал жене, что у меня был самый волшебный сон в жизни», — цитирует Галлиани Football Italia.

Также Галлиани рассказал о покупке клуба.

«Мы решили купить Милан в 1986-м году. Я был в Монце и сказал Сильвио Берлускони быть осторожным, потому что это будет очень дорогая покупка. Большой поклонник россонери по имени Феделе Конфалоньери подтолкнул нас к покупке клуба, он просмотрел счета спортивного директора Джузеппе Фарины.

К счастью, Фарина оставил защиту нетронутой, в которой фигурировали Мауро Тассотти и Франко Барези, Альбериго Эвани и Пьетро Паоло Вирдис также остались, поэтому у нас было отличное ядро для создания команды», — сказал Галлиани.