Виллаш-Боаш: честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с «Зенитом»

Бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о нынешнем главном тренере питерцев Сергее Семаке, который работал в штабе португальского специалиста.

«С нетерпением жду, когда клуб и Семак наконец-то добьются своей цели. Сергей продуманно строил свою карьеру. И достиг должности главного тренера, скопив опыт сначала как игрок, а затем как верный помощник. Он всегда был готов учиться и делиться знаниями. Всегда буду ему благодарен за то, какими мыслями он делился пока был моим помощником. Это большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с «Зенитом» и некоторыми футболистами, которые были в составе еще в то время, когда я работал в клубе.

Чем хорош Семак как тренер? Он невероятно анализирует игру и, прежде чем поделиться мнением, обдумывает свои слова. Его размышления основаны на личном опыте, Сергей играл в центре поля, а такой футболист очень хорошо понимает все изменения в матче. Как человек, Семак передаёт своей команде спокойствие, в то же время он сильный лидер, это заметно по тем видео, что клуб публикует из раздевалки. С ним команда едина. Видно, что между тренером и игроками есть взаимное доверие», — цитирует Виллаша-Боаша «Спорт-Экспресс».