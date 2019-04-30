Фердинанд претендует на пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд может стать спортивным директором клуба, сообщает Daily Mail. По информации издания, он уже провёл встречу с исполнительным директором Эдом Вудвордом, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

Манкунианцы в настоящее время проводят реструктуризацию клуба и обдумывают кандидатуру специалиста, который будет руководить трансферной политикой, работая в тандеме с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером.



Сообщается, что руководство «Манчестер Юнайтед» было заинтересовано в продолжении сотрудничества с Фердинандом сразу после завершения его игровой карьеры четыре года назад, но тогда помешали личные обстоятельства футболиста.

После 36 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от зоны Лиги чемпионов на три балла. Ранее «красные дьяволы» вылетели в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Барселоны».