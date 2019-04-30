Данило согласен на понижение зарплаты ради перехода из «Сити» в «Интер»

Защитник «Манчестер Сити» Данило может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте. По информации источника, он готов пойти на понижение зарплаты. «Горожане» не против того, чтобы продать игрока, но пока раздумывают над предложением миланского клуба, которое составило € 15 млн.

Данило перешёл в «Манчестер Сити» летом 2017 года из мадридского «Реала». В нынешнем сезоне 27-летний защитник провёл 10 матчей в английской Премьер-лиге, забил один мяч и получил одну жёлтую карточку.

После 36 туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 92 очка. У идущего вторым «Ливерпуля» — 91. «Горожанам» осталось сыграть с «Лестер Сити» и «Брайтоном».