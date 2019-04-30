Д. Луис: я скучаю по Лиге чемпионов

Защитник «Челси» Давид Луис признался, что скучает по Лиге чемпионов и надеется, что в следующем сезоне команда будет выступать в самом престижном евротурнире. За два тура до конца сезона «Челси» идёт в таблице АПЛ четвёртым и имеет два очка преимущества над пятым «Арсеналом».



«Я скучаю по Лиге чемпионов. Там здоров играть, где ты выступать с лучшими командами в мире, лучшими игроками и тренерами. Я довольно много смотрю футбол, но когда играет гимн Лиги чемпионов, то начинаю по этому скучать. Мы все должны честно признаться, что год назад мы не справились со своей работой, поэтому были вынуждены терпеть последствия. Мы должны набраться мужества, чтобы признать это», — цитирует Луиса Evening Standard.

Азар: «Челси» будет играть в Лиге чемпионов