Шахов: «Оренбург» не заслуживал поражения от «Арсенала». Хорошо, что отыгрались

Защитник «Оренбурга» Виталий Шахов поделился впечатлениями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:1).



«Мы знали, что «Арсенал» сейчас на подъёме, демонстрирует хороший футбол, мало пропускает. Серьёзно готовились к этому матчу. С их стороны тоже чувствовался настрой, поэтому было много борьбы, стыков, единоборств. В первом тайме у нас было побольше моментов открыть счёт, но после перерыва забил соперник.



Считаю, что поражения в этой игре мы не заслуживали. Хорошо, что удалось отыграться. Трудно ли играть после длительного перерыва? Понятно, что любой футболист хочет выходить и играть в основном составе. Трудно думать о хорошей форме, когда нет постоянной практики. Но в принципе готовлюсь к каждой игре, поэтому особых проблем не возникло», — сказал Шахов в беседе с корреспондентом « Чемпионата».

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