«Мордовия-Арена» получила сертификат соответствия высшей категории требований

Стадион «Мордовия Арена» получил от Российского футбольного союза сертификат соответствия высшей категории требований. Для этого эксперты комиссии РФС по сертификации стадионов провели инспекцию.

«В её рамках была проверена документация, оценена работа всех инженерных систем (имеет значение даже, например, уровень освещенности футбольного поля), учтена вместимость стадиона, проверена работа билетной системы, системы контроля доступа, системы безопасности и т.д», — сообщает пресс-служба управляющей компании стадиона «Спорт-Инжиниринг».

Теперь «Мордовия Арена» официально имеет право принимать у себя матчи уровня РПЛ. Сотрудники службы эксплуатации активно готовятся к матчу с участием сборной России. 8 июня команда Станислава Черчесова встретится на саранском стадионе со сборной Сан-Марино в рамках отборочного этапа Евро-2020.