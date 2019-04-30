«Тоттенхэм» — «Аякс»: онлайн-трансляция матча начнётся 30 апреля в 22:00

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Тоттенхэм Хостпур» в Лондоне состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Аякс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. В роли его ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери – Альберто Ундиано Мальенко.



На предыдущих стадиях Лиги чемпионов «Тоттенхэм» разгромил дортмундскую «Боруссию» (3:0 и 1:0) и одолел «Манчестер Сити» (1:0 и 3:4). В свою очередь «Аякс» на стадии 1/8 финала сенсационно выбил из розыгрыша турнира его действующего триумфатора в лице мадридского «Реала» (1:2 и 4:1), после чего оказался сильнее «Ювентуса» (1:1 и 2:1).



«Тоттенхэм» — «Аякс». Прогноз: последняя глава сказки ещё впереди «Аякс» не проигрывает в восьми гостевых матчах Лиги чемпионов.