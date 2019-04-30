Стоунс: игроки «Ман Сити» голоднее до победы, когда находятся под давлением

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс высказал мнение, что опыт футболистов его команды станет решающим фактором в борьбе за чемпионский титул. На данный момент «горожане» лидируют в таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на два очка.

«Сейчас иная ситуация, потому как в прошлом сезоне мы уже были чемпионами на этот момент. Некоторые из нас ранее не были в подобной ситуации. Компани говорил нам, что в такие моменты проявляются твои лучшие качества как футболиста. Он, Сильва, Агуэро и другие парни уже испытывали на себе подобное. Они знают, как можно достичь успеха в такой ситуации. Каждый из нас очень хочет выиграть Премьер-лигу. Мы чувствуем себя голоднее до победы, когда находимся под давлением. Очень здорово в этом принимать участие», — цитирует Стоунса Sky Sports.