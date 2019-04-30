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Сарри сообщил «Милану», что не намерен покидать «Челси»

Сарри сообщил «Милану», что не намерен покидать «Челси»
Футбол / Англия

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри намерен продолжить работу с командой в следующем сезоне.

По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский специалист уведомил о своём желании руководство «Милана», которое ранее рассматривало его в качестве преемника Дженнаро Гаттузо на посту наставника команды.

Ранее сообщалось, что россонери с большой вероятностью отправят Гаттузо в отставку по окончании сезона. При этом Сарри был одним из наиболее желанных кандидатов на пост. В услугах итальянца также заинтересована «Рома».

«Милан» после 34 туров занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А и находится в трёх очках от четвёртой строчки, гарантирующей выход в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

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