«Реал» готов отдать Эдегора «Аяксу» в аренду на два года

«Реал» готов отдать нападающего Мартина Эдегора в аренду «Аяксу» на два года, однако мадридский клуб против продажи 20-летнего футболиста. В испанской команде считают, что у норвежского игрока есть будущее в «Реале», поэтому не хотят с ним расставаться.

«Моя цель в том, чтобы вернуться. Думаю, что мои выступления стали лучше, я играю с большей свободой и уверенностью. Я хочу закончить сезон с „Витессом“, а затем принять решение. Хотя мне всего 20, но я хочу играть в Лиге чемпионов», — цитирует форварда De Telegraaf.

В настоящее время Эдегор выступает на правах аренды за «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого. В нынешнем сезоне Мартин сыграл 33 матча за «Витесс», в которых отметился восемью голами. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2021 года.