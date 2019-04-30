Берлускони угодил в больницу из-за болей в почках

Бывший владелец «Милана», ныне один из руководителей клуба Серии C «Монца» Сильвио Берлускони попал в итальянскую больницу «Сан-Раффаэле». Он был доставлен в госпиталь после того, как пожаловался на боли в почках, сообщает Mirror.



Берлускони являлся владельцем россонери с 1986 по 2017 год. Этот период стал самым успешным в истории клуба – миланцы завоевали множество трофеев как в Италии, так и на европейской арене, восемь раз выигрывали чемпионат страны и пять раз становились обладателем Кубка Лиги чемпионов. Весной 2017 года стало известно, что Берлускони продал «Милан» китайским инвесторам.



В настоящее время «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 56 очками в активе.

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