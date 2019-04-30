Скоулз: Погба живёт в своём маленьком вымышленном мире

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мыслями о возможном уходе из клуба полузащитника Поля Погба.



«В полузащите «Юнайтед» сейчас есть неопределённость. Не ясно, останется Погба или уйдёт. На протяжении долгого времени клуб терял топ-футболистов, но это не влияло на команду. Можно вспомнить уход Роя Кина, Дэвида Бекхэма, Криштиану Роналду, Руда ван Нистелроя.



Все мы знаем Погба, мы обсуждаем его потенциал, но ему уже 26 лет. Он должен начать показывать свой уровень в каждом матче. В противном случае «Юнайтед» потеряет игрока, который мог бы достичь мирового уровня. Полю нужно, чтобы рядом был футболист вроде того же Кина, который постоянно устраивал ему встряску. Если такого не произойдёт, он продолжит жить в своём маленьком вымышленном мире и считать себя лучшим игроком на планете», — цитирует Скоулза Daily Mail.

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