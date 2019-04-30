«Енисей» временно сделал болельщика пресс-атташе команды

«Енисей» в рамках благотворительного мероприятия временно назначил на должность пресс-атташе команды болельщика красноярского клуба Павла Черноусова. Это случилось во время домашнего матча Премьер-Лиги с «Оренбургом», который завершился победой красноярской команды — 2:1.



«Я даже на экзаменах в институте так не волновался, ни на соревнованиях, очень хотелось оправдать доверие клуба. Это всё же не самая последняя должность. Пусть и на один день, но это только пока, потом посмотрим. Я уверен, что сюда обязательно вернусь. Стремлюсь стать комментатором в будущем. Это был безумный день, безумный матч», — сказал Черноусов в эфире клубного телевидения.

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