Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Енисей» временно сделал болельщика пресс-атташе команды

«Енисей» временно сделал болельщика пресс-атташе команды
Футбол / РПЛ

«Енисей» в рамках благотворительного мероприятия временно назначил на должность пресс-атташе команды болельщика красноярского клуба Павла Черноусова. Это случилось во время домашнего матча Премьер-Лиги с «Оренбургом», который завершился победой красноярской команды — 2:1.

«Я даже на экзаменах в институте так не волновался, ни на соревнованиях, очень хотелось оправдать доверие клуба. Это всё же не самая последняя должность. Пусть и на один день, но это только пока, потом посмотрим. Я уверен, что сюда обязательно вернусь. Стремлюсь стать комментатором в будущем. Это был безумный день, безумный матч», — сказал Черноусов в эфире клубного телевидения.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в YouTube-канале «Енисея».

Гол на 93-й минуте принёс «Енисею» победу в матче с «Оренбургом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент