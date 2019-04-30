УЕФА назначил судей на полуфиналы Лиги Европы

УЕФА назначил судей на первые полуфинальные матчи Лиги Европы. Испанская бригада рефери во главе с Карлосом Дель Серро будет работать на игре «Айнтрахт» – «Челси», который состоится 2 мая в Германии.



Как сообщает официальный сайт УЕФА, помогать Серро будут ассистенты – Хуан Юсте, Роберто Алонсо, а также Хесус Хиль Мансано и Хосе Санчес. Четвёртым арбитром назначен Рауль Кабанеро.



Французская бригада рефери во главе с Клеманом Тюрпеном будет работать на встрече «Арсенал» — «Валенсия», которая также состоится 2 мая в Лондоне. Помогать Тюрпену будут ассистенты – Николя Дано и Сириль Грингор, а также Бенуа Бастьен и Рюдди Бюке. Четвёртым арбитром назначен Хишам Закрани.

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