Сульшер раскритиковал Марсьяля при других игроках «МЮ» после матча с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер недоволен нападающим Антони Марсьялем, сообщает Daily Mail.



По информации издания, норвежскому специалисту не нравится отношение француза к делу. В частности, в ходе разминки перед домашним матчем 36-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» Сульшер заметил, что Марсьяль стоит с мячом и наблюдает за работой своих партнёров. В связи с этим наставник «красных дьяволов» решил выпустить на замену не его, а Алексиса Санчеса.



После окончания встречи норвежец не стал скрывать недовольство и раскритиковал француза в присутствиии его партнёров по команде.



Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года, его контракт с клубом действует до лета 2024 года. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провёл 26 матчей в Премьер-лиге, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

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