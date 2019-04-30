Кузяев начал тренироваться с ограничениями в общей группе

Сегодня, 30 апреля, футболисты «Зенита» начали подготовку к выездному матчу Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Полузащитник Далер Кузяев который продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в марте, тренировался с ограничениями в общей группе, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Напомним, что хавбек получил травму в последней игре за сборную России, которая на выезде проиграла национальной команде Бельгии (1:3) в первом туре отборочного турнира чемпионата Европы—2020.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 30 матчей в составе сине-бело-голубых, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. «Зенит» после 26 туров единолично лидирует в турнирной таблице Премьер-Лиги.