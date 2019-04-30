Ван дер Сар рассказал, как ему удалось вдохновить игроков «Аякса»

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар рассказал, как ему удалось вдохновить молодёжь клуба на успешное выступление в нынешнем сезоне. Голландский клуб дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где сыграет с «Тоттенхэм Хотспур».

«Андре Онана, Маттейс де Лихт, Донни ван де Беек, Френки де Йонг, Джастин Клюйверт, Каспер Дольберг и Давид Нерес были приглашены на собрание. Им показали видеоролик, в котором каждого из них сравнивали с легендами клуба, игравшими на их позициях в прошлом.

Мы сказали: «Если хотите стать легендами „Аякса“, вы должны выиграть что-то значимое. Думаю, это их вдохновило». Все вняли этому посланию, если не считать Клюйверта, у которого и так был хороший пример для подражания в виде собственного отца», — цитирует ван дер Сара The Guardian.