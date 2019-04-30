Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

В РПЛ рассказали о стычках возле стадиона перед матчем «Арсенал» — «Спартак»

В РПЛ рассказали о стычках возле стадиона перед матчем «Арсенал» — «Спартак»
Футбол / РПЛ

Заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Сафонов оценил организацию матча 25-го тура чемпионата России «Арсенал» – «Спартак» (3:0).

«На матче были зафиксированы нарушения правил поведения болельщиков – конечно, со стороны болельщиков «Спартака»: пиротехника, сидение на ограждении сектора. Если сравнивать с предыдущими матчами, то все отметили, что данный матч был проведён более успешно. Это касается и прохода зрителей на трибуны, и покидания трибун после матча.

Были локальные столкновения на подходе к стадиону, но это нельзя назвать дракой. Скорее, как петухи, набросились и разбежались. Я разговаривал с представителем полиции, он также отметил, что матч прошёл с точки зрения безопасности успешно», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Спартак» оштрафован за выламывание фанатами кресел на матче с «Арсеналом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент