РПЛ: полиция с улыбкой оценила баннер с Дядей Стёпой и медалью «За Кокорина»

Заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Сафонов высказался о баннере болельщиков «Зенита» на матче 25-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:0).



«Баннер был согласован в соответствии с правилами поведения зрителей. Когда объединение болельщиков прислало нам запрос с эскизом за два рабочих дня, эксперты посмотрели данный баннер и приняли решение, что он не носит запрещающих характеристик. Исходя из этого, было принято решение, что баннер будет разрешён на стадионе «Газпром-Арена», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



«Нам пришлось выезжать на этот матч, и перед ним мы осбужали перформанс и баннер болельщиков «Зенита». Понятное дело, что мы поговорили с представителями полиции, и они с улыбкой оценили его. Там всего лишь сказочный герой, полиция отнеслась к этому баннеру лояльно», — добавил ведущий специалист отдела по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Антон Захаров.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»