Матчи 27-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах ВОВ

Матчи 27-го тура Российской Премьер-Лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны. Об этом сегодня сообщил директор по связям с общественностью Российской Премьер-Лиги Сергей Алексеев.

«На 27 и 28 туре матчи начнутся с соответствующего объявления диктора и церемонии почтения героев войны. Мы будем вспоминать тех, кто принес нам эту победу и мир. 6 мая будет возложение цветов в Александровском саду. Клубы также обращаются с инициативами о соответствующих мероприятиях», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Матчи 27-го тура Российской Премьер-Лиги будут проходить с 3 по 5 мая. Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».