«Чемпионат» приглашает на футбольный «Фестиваль финалов—2019» в Москве

«Чемпионат» совместно с Music Media Dome приглашает всех футбольных болельщиков на уникальный для России «Фестиваль финалов—2019». Главные матчи футбольных еврокубков будут показаны на самом большом проекционном экране в мире.



29 мая в Баку пройдёт финал Лиги Европы. Игра начнётся в 22:00 мск, а уже в 20:00 в Music Media Dome запускается футбольно-развлекательная зона для болельщиков. Стартовый свисток в финале Лиги чемпионов в Мадриде прозвучит 1 июня в 22:00 мск. Уже в 18:00 болельщики смогут окунуться в атмосферу большого стадиона и увидеть главный футбольный матч года на уникальном экране 180°.



Все матчи откомментируют вживую звёзды спортивной журналистики при участии звёзд футбола. Под аккомпанементы живой музыки и DJ будут организованы турниры по кикеру от «Чемпионата», игровая площадка от Okko. Спорт, зоны с лучшими мастерами TYPE Barbershop, которые создадут обновлённые стрижки для гостей прямо на мероприятиях, а также зоны от FreshFlow и lounge.



Всех гостей будут угощать неограниченным количеством благородного пенного напитка, которое входит в стоимость билета.



Для читателей «Чемпионата» действуют особые условия, которые можно активировать, перейдя по специальным ссылкам:



Билет на трансляцию финала Лиги Европы



Билет на трансляцию финала Лиги чемпионов



Билеты сразу на две трансляции (ЛЕ+ЛЧ)