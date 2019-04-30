Рюдигер из-за травмы пропустит остаток сезона

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер в последних матчах нынешнего сезона не поможет своей команды из-за операции на колене. Как сообщает The Telegraph, немецкий футболист уже прибыл в Рим и уже сегодня будет прооперирован.

Рюдигер вернулся на поле в воскресном матче английской Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед», который завершился ничьей — 1:1. Во втором тайме матча немец снова начал жаловаться на проблемы с коленом, и в итоге Рюдигер был вынужден досрочно закончить игру.



26-летний футболист теперь пропустит концовку сезона, включая оставшиеся матчи в чемпионате Англии и плей-офф Лиги Европы, так как на восстановление после операции на мениске у него займёт более двух месяцев.