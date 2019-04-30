Отаменди недоволен количеством игрового времени и может покинуть «Ман Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.



По информации издания, аргентинский футболист недоволен количеством игрового времени, которое ему в нынешнем сезоне предоставляет главный тренер команды Хосеп Гвардиола. Отмечается, что Отаменди счастлив в Манчестере, однако рассмотрит вариант с трансфером, если ситуация не изменится.



В аналогичной ситуации находится и другой защитник «Манчестер Сити» – Данило. Как сообщалось ранее, бразилец готов пойти на понижение зарплаты ради летнего трансфера в миланский «Интер».



В нынешнем сезоне 31-летний Отаменди принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, в 14 из которых выходил на поле в стартовом составе.

Данило согласен на понижение зарплаты ради перехода из «Сити» в «Интер»