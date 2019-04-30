Уткин: чего винить Кононова? Я бы, наверное, тоже согласился прийти в «Спартак»

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о положении главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова.



«Кононов не виноват в том, что он не подходит для этой работы. Вообще не виноват. Я не болельщик ЦСКА и не ощущаю себя в полной мере болельщиком «Спартака», но если бы мне предложили возглавить «Спартак», то я бы, наверное, согласился. Прекрасно знаю, что у меня не получится, но задумался бы. Поэтому чего его винить? Человек слаб.



Мне больше всего нравится вопрос: «Олег Георгиевич, как вы считаете, справляетесь ли вы с ролью главного тренера «Спартака»?» «Да!» — отвечает Олег Георгиевич. Я бы на месте журналиста после этого задал новый вопрос: «А сейчас?» Это параноидальный аттракцион», — сказал Уткин в ролике канала «Эхо Спорт» в YouTube.

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