А. Егоров: Фернандес сам подлез под руку Фьолусона, это не пенальти

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал момент в матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (2:0), когда в штрафной хозяев поля упал защитник Марио Фернандес.

«Сразу после эпизода с рукой Вандерсона пошла атака, где Фьолусон попал локтем в лицо Фернандеса. Здесь ситуация следующая: игрок «Краснодара» выпрыгнул один, когда рядом никого не было, сыграл головой. Да, он чуть расставил руки, но, извините, человек выпрыгивает вверх. И уже, когда он приземляется, под руку подлез Марио, и получился этот контакт. Это не пенальти. Я понимаю, что у ЦСКА может возникнуть вопрос из-за того, что за похожее нарушение сам Фернандес получал жёлтую, а потом удалялся. Но это другая ситуация, потому что там два игрока выпрыгивали вверх в борьбе за мяч. Марио тогда выставил руку. Здесь игрок «Краснодара» выпрыгивал один, сыграл в мяч, приземляясь задел Марио, который шёл к мячу и подлез под эту руку. Да, неприятный момент, но это не пенальти», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.