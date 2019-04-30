А. Егоров: второй гол «Крыльев» в ворота «Зенита» засчитан верно

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал некоторые моменты в матче 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» (4:2).



«Момент падения Смольникова в штрафной в первом тайме матча «Зенит» — «Крылья Советов» — это не пенальти. И Рыжиков, и Смольников одновременно шли к мячу, оба сыграли в мяч. Это игровой эпизод и не нарушение. Что касается второго гола «Крыльев» и возможного офсайда, то это очень сложный эпизод. В первой фазе эпизода Ткачук находился явно вне игры. Но когда пошёл пас, в мяч пытался сыграть защитник, акцентированно сыграл, а вот в момент второго паса Ткачук уже был на одной линии с защитником. И это не офсайд, а правильное решение ассистента — Аверьянова в сложной ситуации», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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