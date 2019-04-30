А. Егоров: Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота «Урала» в игре с «Уфой»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал эпизод в матче 26-го тура чемпионата России «Уфа» – «Урал» (4:1), в котором главный арбитр Михаил Вилков не назначил пенальти в ворота хозяев, несмотря на возможное нарушение правил.



«Вилков ошибся, когда не назначил пенальти в конце первого тайма при подаче углового. Во время единоборства Егорычева и Никитина. Это пенальти в ворота «Урала», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Уфа» набрала 25 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (33) — на 10-м месте. С следующем туре уфимцы сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Команда из Екатеринбурга примет «Спартак».