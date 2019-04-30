Игрок «Оренбурга»: если выиграем оставшиеся матчи, думаю, попадём в ЛЕ

Полузащитник «Оренбурга» Никита Маляров оценил шансы своей команды на попадание в еврокубки.

«Вчерашняя ничья с «Арсеналом» оставила двоякое впечатление. Если смотреть по игре, мы потеряли два очка, нежели сохранили одно. Мы играли лучше, острее, давали больше конкретики, но, к сожалению, пропустили необязательный гол, после которого пришлось отыгрываться. Но мы не только отыгрались, но могли и вырвать победу.



Изначальная установка была только одна – выиграть. Тем более мы играли дома и при своих болельщиках. Мы всегда ставим перед собой задачу побеждать в каждой игре. Лига Европы? Мы, конечно, смотрим в таблицу. Если сможем выиграть в оставшихся играх, думаю, что попадём туда», — сказал Маляров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.