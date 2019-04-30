Суарес: большой разницы в стиле игры «Барселоны» и «Ливерпуля» не будет

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился ожиданиями о противостояния с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.



«Прошло несколько лет с нашего последнего полуфинала Лиги чемпионов, и мы очень хотим решить поставленные задачи. В Лиге чемпионов нельзя потерять бдительность ни на секунду, иначе ты дорого за это заплатишь. По атмосфере на „Камп Ноу“ будет понятно, что болельщики хотят этот трофей.



»Ливерпуль" умеет выходить из обороны через пас. У них хорошие игроки в средней линии, которые могут доставить мяч нападающим. Думаю, их игровая схема похожа на нашу. Большой разницы в стиле не будет. Мы с ними — две атакующие команды. Конечно, мне будет приятно вернуться на «Энфилд». Я очень люблю это место. Мы говорили с Хендерсоном и сошлись, что это будет особенный матч", — приводит слова Суареса официальный сайт УЕФА.

Фирмино надеется принять участие в первом матче 1/2 финала ЛЧ с «Барселоной»