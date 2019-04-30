Экс-защитник «МЮ» О'Ши объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Джон О'Ши, ныне выступающий в составе «Рединга», объявил о завершении карьеры по окончании сезона в день своего 38-летия, сообщает пресс-служба клуба.



О'Ши известен своими выступлениями в составе «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл 14 трофеев. Также на счету защитника 226 матчей за «Сандерленд» и 118 игр за национальную команду Ирландии.



В марте 2018 года английские СМИ сообщали, что О'Ши планирует по окончании сезона завершить спортивную карьеру, но игрок прекратил только выступления за сборную Ирландии. Прощальный матч за национальную команду он провёл 2 июня.



В нынешнем сезоне О'Ши принял участие в 8 матчах за «Рединг» в Чемпионшипе, однако не сумел отметиться результативными действиями.