Коутиньо: «Ливерпуль» — великолепная команда, которая сильна психологически

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо рассказал, чего ожидает от противостояния с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.



«С нетерпением жду своего первого полуфинального матча в Лиге чемпионов, надеюсь сыграть хорошо. Кроме того особенным для меня будет и возвращение на „Энфилд“, в „Ливерпуле“ у меня всё было отлично. Лига чемпионов — наша цель, мы должны быть готовы психологически к таким матчам.



«Ливерпуль» — команда, которая очень сильна психологически, в особенности дома. Они великолепны и в атаке, и в обороне, а потому нам надо быть внимательными. «Ливерпуль» — это не только сильная атака. Это великолепная команда, и у них есть «Энфилд» с волшебной атмосферой», — приводит слова Коутиньо официальный сайт УЕФА.

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