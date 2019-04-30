Ракитич: «Ливерпуль» — команда очень быстрая, нам надо затормозить их

Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится завтра, 1 мая.

«Мы уверены в себе и рвёмся в бой. Команда переключилась на Лигу чемпионов, и сейчас нас ждёт самый прекрасный матч. Давайте выиграем всё!



Это будет тяжёлый матч. Мы должны показать качественный футбол, обязательно забить, но терять голову нельзя. В обороне следует сыграть плотнее, как мы делали это в последних матчах.



Клопп хорош в том, чтобы выжимать из своих команд максимум, в особенности это касается игры в обороне. „Ливерпуль“ — команда очень быстрая, нам надо их затормозить и диктовать свой ритм.



Очень сложно сравнивать выступления „Ливерпуля“ и „Барселоны“ в своих чемпионатах. „Ливерпуль“ — состоявшаяся команда, нужно хорошо подготовиться, сыграть в свой футбол в противостоянии с одной из лучших команд Европы», — приводит слова Ракитича официальный сайт УЕФА.