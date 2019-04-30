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Ракитич: «Ливерпуль» — команда очень быстрая, нам надо затормозить их

Ракитич: «Ливерпуль» — команда очень быстрая, нам надо затормозить их
Футбол / Лига чемпионов

Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится завтра, 1 мая.

«Мы уверены в себе и рвёмся в бой. Команда переключилась на Лигу чемпионов, и сейчас нас ждёт самый прекрасный матч. Давайте выиграем всё!

Это будет тяжёлый матч. Мы должны показать качественный футбол, обязательно забить, но терять голову нельзя. В обороне следует сыграть плотнее, как мы делали это в последних матчах.

Клопп хорош в том, чтобы выжимать из своих команд максимум, в особенности это касается игры в обороне. „Ливерпуль“ — команда очень быстрая, нам надо их затормозить и диктовать свой ритм.

Очень сложно сравнивать выступления „Ливерпуля“ и „Барселоны“ в своих чемпионатах. „Ливерпуль“ — состоявшаяся команда, нужно хорошо подготовиться, сыграть в свой футбол в противостоянии с одной из лучших команд Европы», — приводит слова Ракитича официальный сайт УЕФА.

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