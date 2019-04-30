Д. Луис: философия Сарри удивительна, мне нравится его видение футбола

Защитник «Челси» Давид Луис отметил, что ему близка футбольная философия главного тренера лондонской команды Маурицио Сарри.



«Мне нравится то, как Сарри видит футбол. Я люблю этот вид спорта, и не только играть в него, но и смотреть. Мне нравится его философия. Многие люди говорили, что „Челси“ не контролирует игру, а лишь проводит контратаки и защищается. Теперь мы контролируем игру, и люди вновь критикуют нас, потому что не думают, что мы работаем в полной самоотдачей.



Философия Сарри удивительна. Он пытается играть в футбол, но это требует времени. Мы стараемся становиться лучше как можно скорее.Думаю, лучшим способом завершить сезон для „Челси“ будет попадание в финал Лиги Европы. Но мы всегда пытаемся бороться за каждый трофей», — приводит слова Луиса Sky Sports.

Д. Луис: я скучаю по Лиге чемпионов