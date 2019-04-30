Вальверде: «Ливерпуль» практически не изменился с прошлого сезона

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги чемпионов.



«Мы настроены на победу, но прекрасно осознаем, как важно будет не дать сопернику забить. Мы должны провести два матча. Они используют чужие ошибки и могут задавить соперника за 15 минут. Надо их остановить. Наше преимущество в том, что мы уже выиграли чемпионат, но я не думаю, что усталость является проблемой на данном этапе сезона.

«Ливерпуль» с прошлого сезона практически не изменился. В команде новый вратарь и Наби Кейта, но в целом это та же команда, что в прошлом году. Не думаю, что поражение в финале Лиги чемпионов ее как-то изменило. «Ливерпуль» — мощная команда, которая оказывает большое давление на соперника и играет в высоком темпе. Обыграть такого соперника будет сложно. В этом сезоне «Ливерпуль» проиграл всего одну встречу в чемпионате, что подчеркивает его силу. Тройка форвардов «Ливерпуля» играет в невероятном темпе, но важно, как они получают мяч. Мы должны выиграть борьбу в полузащите, чтобы мяч до них не доходил.

Являемся ли мы на данный момент двумя командами, набравшими наилучший ход в Европе? Не знаю, зато знаю, что обе команды играют в полуфинале Лиги чемпионов. Тем, кто думает, что это самая важная игра в моей карьере, хочу сказать, что когда ты играешь в матче, три очка в котором спасают тебя от вылета, то это тоже весьма напряженная ситуация. Мне нравится сбивать с ситуации лишний драматизм, когда это возможно.

Я предоставил Месси отдых в прошлом матче. У нас было три игры в чемпионате за семь дней плюс матч с «Манчестер Юнайтед» до этого. Думаю, я нашел верный баланс", — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

