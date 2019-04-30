Клопп: поражения — это интересный опыт, они не делают меня сломленным

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» отметил, что не боится поражений, а стремится извлечь из них полезные знания.



«Поражения — это очень интересный опыт. Конечно, вы далеко не всегда хотите уступать, но это сильное лекарство. Если подобное произойдёт, вы сможете извлечь из ситуации урок.



Я проиграл последние шесть финалов, в которых участвовал. Это едва ли были лучшие дни в моей жизни, но они не делали меня сломленным человеком или кем-то ещё. Для меня жизнь заключается в том, чтобы пытаться снова и снова. Всё дело в опыте и в том, как мы его используем и что с ним делаем в дальнейшем», — приводит слова Клоппа Deutsche Welle.

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