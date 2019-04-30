Гвардиола, Нуну, Паркер и Клопп поборются за звание лучшего тренера месяца в АПЛ

Стал известен список претендентов на звание лучшего тренера английской Премьер-лиги по итогам апреля. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

В число претендентов вошли: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Скотт Паркер («Фулхэм») и Нуну Эспириту Санту («Вулверхэмптон»).

В апреле «Манчестер Сити» одержал пять побед в пяти матчах. «Ливерпуль» провёл четыре матча и в каждом из них одержал победы. «Фулхэм» в четырёх матчах добился трёх побед при одном поражении. «Вулверхэмптон» в пяти матчах одержал три победы, однажды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

Гвардиола ранее шесть раз выигрывал эту награду, Клопп становился её лауреатом трижды, Паркер — дважды, а Нуну она досталась один раз.