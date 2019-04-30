Мостовой: в противостоянии «Тоттенхэм» — «Аякс» обе команды заслуживают победы

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».



«Обе команды заслуживают победы. В этом противостоянии нет явного фаворита. Многие думают, что «Тоттенхэм» истинный чемпион – увидим сегодня, так ли это. «Аяксу» нечего терять – это молодая, задорная команда, которая не спешит останавливаться на «Ювентусе» и «Реале». Исходя из этого, шансы на победу равны. К тому же нас ждёт ответная игра в Амстердаме.



К сожалению, дисквалификация Сон Хын Мина может сильно сказаться на игре «Тоттенхэма». Это тот человек, который даже в отсутствии Гарри Кейна смог показать сумасшедшую игру против «Манчестер Сити». Я всегда говорил, что он является одним из лидеров своего клуба.



Молодым командам свойственно ошибаться в каких-то ключевых моментах. «Тоттенхэм» опытней по составу, поэтому если его игроки сумеют найти какие-то недочёты у игроков «Аякса», то они могут воспользоваться этим и выиграть. Но я всё же не хочу называть «Тоттенхэм» фаворитом, потому что «Аякс» — играющая команда, которая хорошо понимает футбол. Думаю, что сама игра будет открытая, но без большого количества голов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Срибной.