Стоимость билетов на финал Кубка России составит от 250 до 1 тыс. рублей

Российский футбольный союз объявил о старте продаж билетов на финальный матч Олимп Кубка России. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Стоимость билетов составит от 250 до 1 тыс. рублей. Финал состоится 22 мая в Самаре на стадионе «Самара-Арена».

Напомним, на выход в финал претендуют четыре клуба, которые определят финалистов 15 мая по итогам ответных полуфинальных матчей. «Ростов» на своём поле сыграет с «Локомотивом». В первом матче команды сыграли вничью в Москве со счётом 2:2. «Арсенал» дома встретится с «Уралом». В первой встрече уральцы выиграли со счётом 1:0.

Ранее «Локомотив» семь раз становился обладателем Кубка России, «Ростов» выигрывал трофей один раз. «Урал» и «Арсенал» прежде не выигрывали Кубок.