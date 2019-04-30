Салах: иногда я даю Ловрену шоколад, чтобы он успокоился

Игроки «Ливерпуля» хорватский защитник Деян Ловрен и египетский нападающий Мохамед Салах рассказали о своей дружбе.

«Мне приходится относиться к нему, как к маленькому ребенку: „Сохраняй спокойствие, полегче Деян. Всё хорошо“. Иногда я даю ему шоколад, чтобы он успокоился. Но он мне нравится», — приводит слова Салаха официальный «твиттер» «Ливерпуля».



«Если это причинит мне боль, он скажет мне это в лицо. Нам нравится шутить, он любит шутить. Так что нам очень нравится проводить время вместе», — добавил Ловрен.

В нынешнем сезоне 26-летний Салах принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 21 гол и отдал восемь результативных передач. На счету 29-летнего Ловрена один гол в 12 матчах.