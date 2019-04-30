«Фортуна» может взять Смолова в аренду

«Фортуна» из Дюссельдорфа проявляет интерес к нападающему московского «Локомотива» Фёдору Смолову. Об этом сообщает Express.

По данным источника, немецкий клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Ранее форвард не раз заявлял о желании выступать в одном из ведущих европейских чемпионатов. «Локомотив» может согласиться на трансфер и готов компенсировать игроку три четверти зарплаты.

29-летний Смолов перешёл в «Локомотив» летом 2018 года из «Краснодара». Сумма трансфера составила € 9 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, стал автором шести забитых мячей, а также трёх результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.