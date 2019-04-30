«Тоттенхэм» — «Аякс»: Льоренте, Эриксен и де Йонг сыграют с первых минут

Стали известны составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Аякса» на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 30 апреля, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Ваньяма, Роуз, Эриксен, Алли, Моура, Льоренте.



«Аякс»: Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, ван де Бек, де Йонг, Шоне, Зиеш, Тадич, Нерес, Тальяфико.



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