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Акинфеев: после победы над «Реалом» в ЦСКА появилась лёгкая эйфория

Акинфеев: после победы над «Реалом» в ЦСКА появилась лёгкая эйфория
Футбол / Лига чемпионов

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о нестабильных результатах команды.

«ЦСКА не хватает стабильности. Не забывайте, что игрокам 19-21 год. Самый старый — это я, извините за выражение, пердун. Потом — Кирилл Анатольевич Набабкин. Даже Георгию Щенникову, вы вдумайтесь, на днях уже исполнилось 28! Думаю, нестабильные результаты связаны с психологией.

После победы над «Реалом» в Москве было видно, что появилась лёгкая эйфория. Мол, сейчас обыграем «Амкар», «Уфу» и всех остальных на одной ноге. Но так не бывает. Не только футбол, но и жизнь не прощает таких настроений, нужно проходить всё через труд. Думаю, через год-два психология у ребят выстроится, и надеюсь видеть ЦСКА, как во времена Валерия Газзаева. Когда все были молодыми и зелёными, но выигрывали всё и вся», — сказал Акинфеев в эфире телеканала «Россия 24».

Акинфеев – лауреат премии «Спортивный подвиг года»
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